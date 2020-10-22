Из-за аварии четвертый день в тульском поселке Лихвинский перебои с водой

В редакцию Myslo обратились жители поселка Лихвинский. С понедельника в домах отмечается пониженное давление воды и периодически полное ее отсутствие. Подвоз воды на период устранения аварии, по словам местных жителей, никто не делал.

В Тулагорводоканале сообщили, что накануне была установлена причина снижения давления в сетях — скрытая утечка. Она выявлена на сетях у асфальтобетонного завода.

На сегодня запланирована врезка задвижки на 3-м Лихвинском проезде. По окончании работ напор воды восстановят до нормативного уровня.