Какие дома в Туле останутся без света 20 октября
Плановые отключения пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.
Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Н. Упская, 3-а, 3-б, 6-а, 2-54 (чётн.),
- ул. Васина, 1-18, 34-а,
- Павшинский мост, 2,
- ул. Комбайностроителей, 24,
- ул. Синицына, 17, 19, 13,
- ул. Мелешко, 22, 10,
- ул. Рыкова, 8,
- ул. Исупова,
- ул. Тюрина, 32,
- ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 126-а, 79-173 (нечётн.),
- ул. Калинина, 1, 3,
- ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2, 10, 8,
- ул. Епифанская, 126,
- ул. Степанова, 10, 12, 14,
- ул. Пролетарская Набережная, 29-48,
- ул. Мезенцева, 44 к. 4,
- ул. Академика Павлова, 34-а,
- ул. Овражная, 7,
- ул. Советская, 25/10, 27, 31, 33/8, 23,
- ул. Революции, 3, 5-а, 5,
- ул. Ф. Энгельса, 6,
- ул. Кауля, 1, 7, 10, 16,
- ул. Ушинского, 35-47,
- п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
- ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
- Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),
- ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
- п. Горелки: ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 14-а, 17-а.
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