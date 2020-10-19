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Какие дома в Туле останутся без света 20 октября

Какие дома в Туле останутся без света 20 октября

Плановые отключения пройдут в областном центре с 9.00 до 17.00.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Н. Упская, 3-а, 3-б, 6-а, 2-54 (чётн.),
  • ул. Васина, 1-18, 34-а,
  • Павшинский мост, 2,
  • ул. Комбайностроителей, 24,
  • ул. Синицына, 17, 19, 13,
  • ул. Мелешко, 22, 10,
  • ул. Рыкова, 8,
  • ул. Исупова,
  • ул. Тюрина, 32,
  • ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 126-а, 79-173 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 1, 3,
  • ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2, 10, 8,
  • ул. Епифанская, 126,
  • ул. Степанова, 10, 12, 14,
  • ул. Пролетарская Набережная, 29-48,
  • ул. Мезенцева, 44 к. 4,
  • ул. Академика Павлова, 34-а,
  • ул. Овражная, 7,
  • ул. Советская, 25/10, 27, 31, 33/8, 23,
  • ул. Революции, 3, 5-а, 5,
  • ул. Ф. Энгельса, 6,
  • ул. Кауля, 1, 7, 10, 16,
  • ул. Ушинского, 35-47,
  • п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
  • Орловское шоссе, 45-59 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
  • п. Горелки: ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 14-а, 17-а.
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