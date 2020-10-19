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В Туле росгвардейцы задержали рецидивиста, устроившего потасовку в кафе
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Туле росгвардейцы задержали рецидивиста, устроившего потасовку в кафе

Мужчина был пьян и поссорился с сотрудниками заведения.

В Туле на пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из кафе, расположенного на проспекте Ленина. На место был направлен экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Как выяснилось, один из посетителей, будучи в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с работниками заведения.

На законные требования сотрудников Росгвардии мужчина не реагировал, вёл себя агрессивно и матерился. Силовики задержали буяна – им оказался 35-летний ранее судимый за разбой и убийство местный житель.

Задержанный был передан прибывшей на место следственно-оперативной группе полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.

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