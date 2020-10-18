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Какие дома Тулы обесточат 19 октября

Какие дома Тулы обесточат 19 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Лейтейзена, 5,
  • ул. Революции, 10,
  • ул. Братьев Жабровых, 1-а, 3,
  • ул. Мира, 18-26 (чётн.),
  • пер. Гусеничный, 3-22,
  • пер. Стандартный, 2-13,
  • ул. Белкина, 3-21 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 11,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
  • ул. Жуковского, 5-11,
  • ул. Никитина, 5-11, 15-37,
  • ул. Л. Толстого, 8, 10,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
  • ул. Чернышевского, 3-18,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.).
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