Какие дома Тулы обесточат 19 октября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Лейтейзена, 5,

ул. Революции, 10,

ул. Братьев Жабровых, 1-а, 3,

ул. Мира, 18-26 (чётн.),

пер. Гусеничный, 3-22,

пер. Стандартный, 2-13,

ул. Белкина, 3-21 (нечётн.),

ул. Болдина, 11,

п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,

ул. Жуковского, 5-11,

ул. Никитина, 5-11, 15-37,

ул. Л. Толстого, 8, 10,

ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),

ул. Чернышевского, 3-18,

ул. Белинского, 2-14 (чётн.).