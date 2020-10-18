Какие дома Тулы обесточат 19 октября
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Лейтейзена, 5,
- ул. Революции, 10,
- ул. Братьев Жабровых, 1-а, 3,
- ул. Мира, 18-26 (чётн.),
- пер. Гусеничный, 3-22,
- пер. Стандартный, 2-13,
- ул. Белкина, 3-21 (нечётн.),
- ул. Болдина, 11,
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
- ул. Жуковского, 5-11,
- ул. Никитина, 5-11, 15-37,
- ул. Л. Толстого, 8, 10,
- ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
- ул. Чернышевского, 3-18,
- ул. Белинского, 2-14 (чётн.).
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