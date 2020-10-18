Тульские боксёры завоевали 42 медали на межрегиональном турнире

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Соревнования состоялись в спорткомплексе «Металлург», в Тулу приехали 262 спортсмена.

Боксёры Тульской области завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей на XIV межрегиональном турнире класса «Б», посвящённом памяти выдающегося тульского тренера Романа Жабарова.

Соревнования прошли в спорткомплексе «Металлург», в них приняли участие 262 спортсмена из 11 регионов.

В возрастной группе 13-14 лет победу одержали Дмитрий Буянов (Кимовск, 36 кг, А), Артемий Шандров (Щёкино, 36 кг, Б), Данил Синицын (Новомосковск, 52 кг), Дмитрий Поляков (Узловая, 57 кг), Евгений Саенко (Щёкино, 60 кг), Руслан Пулатов (Щёкино, 63 кг) и Фёдор Павлик (Тула, 66 кг).

Среди юношей 15-16 лет первые места заняли Максим Стекольников (Тула, 50 кг), Дмитрий Окорочков (Тула, 54 кг), Никита Волков (Тула, 57 кг), Денис Долгополов (Щёкино, 66 кг), Данила Меленчук (Богородицк, 75 кг) и Юрий Оглы (свыше 80 кг).

Обладателями золотых медалей среди юниоров 17-18 лет стали Денис Володин (Тула, 64 кг), Александр Толстиков (Узловая, 75 кг), Данил Шпигоцкий (Щёкино, 75 кг) и Антон Свиридов (Тула, 91 кг).