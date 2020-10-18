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В Ефремове состоится Молодежный межрегиональный экологический форум

В Ефремове состоится Молодежный межрегиональный экологический форум

Молодые туляки смогут представить на нём авторские экологические проекты и рассказать всем о своих идеях.

Во вторник, 27 октября, в 12.00, в Ефремове пройдёт экологический форум. Главная цель мероприятия – привлечение внимания к вопросам экологического развития Тульской области и страны, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Принять участие в программе экологического форума может любой желающий, а вот представить к защите свой экологический проект есть возможность у молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Участникам предстоит поучаствовать в пленарном заседании и на площадках по защите проектов экологической направленности. На форуме будут презентованы ведущие экологические проекты в регионе, а также будет организована выставка электроавтомобиля Теslа.

Также в программе: лекции с экспертами в области экологии, круглые столы и экологический квест. Каждый участник получит памятный подарок от Тульского областного центра молодежи.

До места проведения Форума будет организован трансфер. Заявку на участие можно подать здесь.

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вчера, в 22:04 0
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