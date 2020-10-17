Кадр из фильма "Назад в будущее".
Туляк продает пять копеек «из будущего» за миллион долларов
Как уточняет владелец монеты, такая есть только у него. Одна на весь мир.
Туляк продает на Авито пятикопеечную монету за миллион долларов. Соответствующее объявление размещено на Авито. В чем же ее особенность? Оказалось, что она… из будущего! По крайней мере так утверждает ее владелец.
Фото с сайта Авито.
- Предлагаю вашему вниманию монету из будущего – 117664 года. Эксклюзив — одна на весь мир, аналога нет. Цена — 1 000 000 долларов. А если эта монетка до тех времен доживет, реально будет стоить в тысячу раз больше, — сообщается в объявлении.
Другие статьи по темам
Место