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Туляк продает пять копеек «из будущего» за миллион долларов
Кадр из фильма "Назад в будущее".

Туляк продает пять копеек «из будущего» за миллион долларов

Как уточняет владелец монеты, такая есть только у него. Одна на весь мир.

Туляк продает на Авито пятикопеечную монету за миллион долларов. Соответствующее объявление размещено на Авито. В чем же ее особенность? Оказалось, что она… из будущего! По крайней мере так утверждает ее владелец.


Фото с сайта Авито.

- Предлагаю вашему вниманию монету из будущего – 117664 года. Эксклюзив — одна на весь мир, аналога нет. Цена — 1 000 000 долларов. А если эта монетка до тех времен доживет, реально будет стоить в тысячу раз больше, — сообщается в объявлении.

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вчера, в 21:29 0
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