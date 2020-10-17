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На трассе М-2 в Туле сбили бегающего по дороге пешехода

На трассе М-2 в Туле сбили бегающего по дороге пешехода

Пострадавший госпитализирован.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 17 октября в деревне Семеновка (М-2, Подъезд к Туле, 5-й км) автомобиль Daewoo Nexia сбил мужчину.
 
По словам водителя легковушки, он успел заметить, что пешеход перебежал дорогу, а затем развернулся и побежал назад.
 
В результате ДТП 43-летний пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

 

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На трассе М-2 в Туле сбили бегающего по дороге пешехода, Фото: 1
На трассе М-2 в Туле сбили бегающего по дороге пешехода, Фото: 2
На трассе М-2 в Туле сбили бегающего по дороге пешехода, Фото: 3
На трассе М-2 в Туле сбили бегающего по дороге пешехода, Фото: 4
На трассе М-2 в Туле сбили бегающего по дороге пешехода, Фото: 5
На трассе М-2 в Туле сбили бегающего по дороге пешехода, Фото: 6
На трассе М-2 в Туле сбили бегающего по дороге пешехода, Фото: 7
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:48 0
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