На трассе М-2 в Туле сбили бегающего по дороге пешехода

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 17 октября в деревне Семеновка (М-2, Подъезд к Туле, 5-й км) автомобиль Daewoo Nexia сбил мужчину.

По словам водителя легковушки, он успел заметить, что пешеход перебежал дорогу, а затем развернулся и побежал назад.

В результате ДТП 43-летний пострадавший получил различные травмы и был госпитализирован. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.