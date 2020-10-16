Житель Черни отсудил у страховщиков 1,25 млн рублей за гибель матери в ДТП

Чернским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску местного жителя к Российскому Союзу Автостраховщиков о взыскании компенсаци, неустойки, штрафа и морального вреда. Ранее мужчина обратился к страховщикам за компенсацией – его мать погибла в ДТП.

Компания проигнорировала это требование – пришлось обращаться в суд. Теперь ответчику придётся заплатить не только сумму страхового возмещения, но и неустойку, а также штраф. Общая сумма – 1,25 млн рублей. Решение пока не вступило в законную силу.