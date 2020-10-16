Вернувшихся из Турции туляков оштрафовали за отсутствие теста на COVID-19

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С 1 октября Советский районный суд рассмотрел 45 дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Туляки, вернувшиеся авиарейсами из Турции, перед вылетом домой не заполнили обязательную анкету на портале госуслуг, а по прибытии в Россию проигнорировали требование о прохождении обязательного теста на коронавирус с последующим размещением результата на портале госуслуг.

Это является грубым нарушением действующего санитарно-эпидемиологического законодательства. По всем делам судом в отношении лиц, привлекаемых к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, вынесены постановления о назначении административного штрафа в размере 15 тысяч рублей каждому.