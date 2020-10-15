В Белоусовском парке Тулы открылась «тропическая» фотовыставка

Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

В ЦПКиО им. П. П. Белоусова открылась фотовыставка под названием «Под пологом тропического леса». Это совместный проект парка и Тульского областного экзотариума.

На фотографиях запечатлены обитатели тропических лесов Южной и Центральной Америки, Мадагаскара, Азии и Африки, живущие в тульском зоопарке. Авторы выставки – фотографы Татьяна Шаньшина и Михаил Веревченко.

Экспозиция открыта для свободного осмотра и располагается на кругу, рядом с глобусом «Зелёная планета» и детской площадкой. Посмотреть на представителей тропической фауны и узнать о них много нового и интересного с помощью QR-кодов можно до 15 ноября.