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В Белоусовском парке Тулы открылась «тропическая» фотовыставка
Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

В Белоусовском парке Тулы открылась «тропическая» фотовыставка

Свои фотоработы тулякам демонстрируют Татьяна Шаньшина и Михаил Веревченко.

В ЦПКиО им. П. П. Белоусова открылась фотовыставка под названием «Под пологом тропического леса». Это совместный проект парка и Тульского областного экзотариума.

На фотографиях запечатлены обитатели тропических лесов Южной и Центральной Америки, Мадагаскара, Азии и Африки, живущие в тульском зоопарке. Авторы выставки – фотографы Татьяна Шаньшина и Михаил Веревченко.

Экспозиция открыта для свободного осмотра и располагается на кругу, рядом с глобусом «Зелёная планета» и детской площадкой. Посмотреть на представителей тропической фауны и узнать о них много нового и интересного с помощью QR-кодов можно до 15 ноября.

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