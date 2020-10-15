Туляки вновь покидают город

С середины сентября абоненты вновь вернулись на дачи и увеличили спрос на интернет до пиковых летних значений, характерных периоду ограничений.

Загородное жилье стало оптимальным местом для проведения времени на самоизоляции, поэтому дачный сезон в Тульской области в этом году стартовал на месяц раньше – в апреле. А постепенно возвращаться в Тулу жители начали лишь в первых неделях августа. К этому времени объем дата-трафика Tele2 в пригороде достиг рекордных значений, увеличившись на 30%.

Далее, с августа до середины сентября, наблюдалось перемещение абонентов из дачных населенных пунктов в спальные районы и бизнес-центры Тулы. Однако с середины сентября жители вновь стали уезжать за город на длительный срок – более чем на два выходных дня.

Как и летом, маршруты поездок в основном сосредоточены не далее 60 км от Тулы, а самые популярные направления – южное и северо-западное. Максимальный всплеск интернет-активности абонентов был зафиксирован в поселке Ревякино рядом с рекой Тулицей. На втором месте – населенные пункты на живописном берегу Оки по направлению на Алексин: от Егнышевки до Бунырева. Бронзу рейтинга получили село Воскресенское и поселок Жигулевский – они вместе расположены около двух рек: Упа и Глутня.

Покрытие Tele2 охватывает практически все населенные пункты Тульской области. Весной и летом специалисты оператора увеличивали скорость 4G-интернета в традиционных местах отдыха и в большинстве райцентров региона.



