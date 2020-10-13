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В Дедилово внедорожник совершил обгон через сплошную и чуть не столкнулся со скорой

В Дедилово внедорожник совершил обгон через сплошную и чуть не столкнулся со скорой

Инцидент попал в объектив видеорегистратора нашего читателя.

Продолжаем нашу специальную рубрику «Накажи автохама». Наш очередной «номинант» – водитель белого внедорожника Toyota RAV-4 с госномером: Е565МС71.

Видео с его участием в редакцию Myslo прислал наш читатель Кирилл. По его словам, всё произошло в селе Дедилово. Сначала японская иномарка довольно нагло «подрезала» нашего читателя, а чуть позже водитель «Тойоты» начал обгонять бетономешалку, игнорируя сплошную линию разметки, и создал аварийную ситуацию, едва не врезавшись во встречную скорую помощь.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:35 +12
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