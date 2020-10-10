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В ДТП с микроавтобусом на улице Металлургов пострадал один человек

В ДТП с микроавтобусом на улице Металлургов пострадал один человек

Авария произошла напротив дома №71а.

Вечером 10 октября в районе дома №71-А по улице Металлургов произошло ДТП, сообщает корреспондент Myslo.

По предварительной информации, в направлении улицы Гастелло следовали автомобили «Форд Фокус II» и «Шевроле Лачетти». Неожиданно для них водитель микроавтобуса, следовавшего в сторону улицы Ложевой, решил повернуть налево.

По словам водителя «Форда»,  он пытался затормозить, но не успел этого сделать.  

Второй автомобиль смог уйти от столкновения.

В результате аварии пострадала 25-летняя пассажирка «Форда».

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП выяснят сотрудники УГИБДД.

 

 

 

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Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 1
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 2
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 3
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 4
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 5
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 6
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 7
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 8
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 9
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 10
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 11
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 12
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 13
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 14
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 15
Авария на Металлургов, 10 октября 2020, Фото: 16
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Автор: Артем Жильцов
Фотографы: Сергей Стариков, Владимир Сундуков
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