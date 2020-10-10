В ДТП с микроавтобусом на улице Металлургов пострадал один человек

Вечером 10 октября в районе дома №71-А по улице Металлургов произошло ДТП, сообщает корреспондент Myslo.

По предварительной информации, в направлении улицы Гастелло следовали автомобили «Форд Фокус II» и «Шевроле Лачетти». Неожиданно для них водитель микроавтобуса, следовавшего в сторону улицы Ложевой, решил повернуть налево.

По словам водителя «Форда», он пытался затормозить, но не успел этого сделать.

Второй автомобиль смог уйти от столкновения.

В результате аварии пострадала 25-летняя пассажирка «Форда».

Окончательную причину и все обстоятельства ДТП выяснят сотрудники УГИБДД.