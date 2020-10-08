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Туляки могут узнать, когда в их доме включат отопление

Туляки могут узнать, когда в их доме включат отопление

Информация о сроках запуска размещена на портале «Открытый регион71».

7 октября в Туле стартовал отопительный сезон. В течение пяти дней котельные должны приступить к пуску тепла во все социальные учреждения и жилые дома. Следующие 10 дней управляющие компании должны будут отрегулировать режим подачи тепла.
 
Информация о сроках запуска размещена на портале «Открытый регион71» в разделе «График включения отопления».
 
Также на сайте размещены телефоны горячих линий по вопросам отопления в каждом муниципальном образовании.
 
Напомним, на оперативном совещании в правительстве губернатор Тульской области Алексей Дюмин призвал глав муниципалитетов не ждать, пока среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов, и начинать подачу тепла заблаговременно, чтобы обеспечить комфортную температуру в жилых домах и учреждениях.
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 08:08 +2
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