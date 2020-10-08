Взрывы боеприпасов в Рязанской области: тульские спасатели отправились на помощь

Фото: МЧС России.

Тульские спасатели отправились в Рязанскую область на помощь коллегам. Накануне в Скопинском районе загорелась трава, огонь перекинулся на военные склады. Снаряды разрывались каждые пять-десять секунд, затем интенсивность снизилась до трех взрывов в минуту.

Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали. По предварительным данным, это более 2300 человек. В двух районах области введен режим ЧС.

– В Рязанскую область направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тульской области в количестве 40 человек и 8 единиц техники, в том числе 5 автоцистерн, а также АМГ Тульского спасательного центра в количестве 50 человек и 6 единиц техники, в том числе одна автоцистерна, — сообщили Myslo в пресс-службе ведомства.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство Рязанской области, количество пострадавших в результате взрывов выросло до 13 человек.

Всего в зоне ЧС будут работать 392 человека и 81 единица техники, в том числе 36 автоцистерн.