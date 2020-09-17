«Пряникъ», «Ресторанъ» и «Музей тульскаго сувенира»: центр Тулы предлагают украсить старинными вывесками

Фотографии предоставлены Митей Кузнецовым.

Музыкант Митя Кузнецов устроил в родном Рыбинске переворот – теперь центр города украшают дореволюционные вывески. Есть идея сделать такой квартал и в Туле.

В тульском Музейном квартале вывеску одной из сувенирных лавок оформят под старину. Этим займется популярный в Рыбинске Ярославской области человек — Митя Кузнецов.

Совсем недавно он устроил в своем городе «революцию»: предложил заменить все вывески в историческом центре на дореволюционные. Власти идею поддержали, а вот предприниматели и обычные горожане отнеслись к новшеству весьма прохладно. Но потом привыкли и изменили свое мнение: оказалось, необычные вывески привлекают внимание покупателей, помогают развивать туризм. Эта локация внезапно стала достопримечательностью Рыбинска, на этом фоне сделан не один десяток селфи. Подробнее можно прочитать об этом здесь.

Фото из группы ВКонтакте «#Рыбинские Вывески».

И вот идея идет... в Тулу! Рассказываем, как проект вышел за рамки Рыбинска и оказался у нас.

Митя Кузнецов – О нашей идее узнал хозяин музея-лавки тульского сувенира Сергей Пронин. Он связался с нами и попросил придумать дизайн старинной вывески. Сначала был вариант, чтобы идею воплотил в жизнь кто-то из местных художников. Но в процессе разговора мы поняли: самый идеальный вариант – сделать самим.

Автор проекта рассказал, что приехал в Тулу для обсуждения своей идеи с предпринимателем, но внезапно поучаствовал в еще одной встрече. С ним связались представители городской администрации, их тоже заинтересовала идея со старинными вывесками.

– Александр Ильинский, начальник управления экономического развития администрации Тулы, собрал заинтересованных лиц: предпринимателей, представителей архитектурного отдела. Мы пообщались, я поделился опытом. Ведь эта идея уместна для исторического центра любого города, — сказал Митя.

Представители администрации выслушали мужчину и взяли паузу для размышлений. Не исключено, что рыбинский арт-проект будет представлен в Туле не одной вывеской!

Пока же Митя Кузнецов и главный художник проекта Нина Матвеева выполняют заказ тульского предпринимателя. Вывеска почти готова, ее планируют повесить на фасаде сувенирной лавки к празднованию 500-летия кремля.

Митя Кузнецов в интервью ярославским журналистам рассказывал, что эта вывеска – подарок Туле. В чем тогда здесь интерес музыканта?

– Сергей Пронин оплачивает производство. Но мы постарались сделать это не коммерческим вариантом, а продолжением нашего арт-проекта в Рыбинске. Здесь важнее сама идея. У нас в городе это здорово сработало. В августе в соцсетях был бум, нам многие писали из разных городов: «А вот бы и нам такое!» Идея сделать музей живой старинной вывески под открытым небом оказалась очень привлекательной.

Митя считает, что вывеска — мощный инструмент для преображения исторической среды.

– К сожалению, большинство провинциальных городов сейчас в упадке: мы теряем вид русского старинного города. Я музыкант, но всю жизнь занимался этнической музыкой, знаю силу традиционного искусства. Благодаря этим вывескам люди начали обращать внимание на свою культуру.



Фото Александры Савельевой, 76.ru.

Житель Рыбинска хочет подключить к этой работе творческих людей города — ремесленников, резчиков, кузнецов, художников.

– Моя сверхзадача — вернуть в города живые руки, чтобы мы вернулись к своим традициям, обрели сами себя, возродили русскую культуру и, вобрав самое лучшее, продолжили создавать новое.

Друзья, как вам эта идея? Нужны ли Туле старинные вывески? Делитесь мнениями в комментариях.

Кстати, дореволюционные вывески у нас уже есть — они украшают здание военной прокуратуры на ул. Советской.