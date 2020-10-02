В центре Тулы – восьмибалльные пробки

Фото из архива Myslo.

В Тулу вернулись традиционные пятничные пробки – согласно данным «Яндекса», общая дорожная обстановка в городе оценивается на 8 баллов из 10 возможных. Средняя скорость движения – не более 20 км/ч.

Заторы образовались как в центре – на улицах Советской, Рязанской, Оборонной, Староникитской, обоих проспектах, так и в других районах – на улицах Кирова, Ложевой, Октябрьской, на Демидовской плотине.