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В центре Тулы – восьмибалльные пробки
Фото из архива Myslo.

В центре Тулы – восьмибалльные пробки

Скорость движения на отдельных участках не превышает 20 км/ч.

В Тулу вернулись традиционные пятничные пробки – согласно данным «Яндекса», общая дорожная обстановка в городе оценивается на 8 баллов из 10 возможных. Средняя скорость движения – не более 20 км/ч.

Заторы образовались как в центре – на улицах Советской, Рязанской, Оборонной, Староникитской, обоих проспектах, так и в других районах – на улицах Кирова, Ложевой, Октябрьской, на Демидовской плотине.

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