Фото из архива Myslo.
В центре Тулы – восьмибалльные пробки
Скорость движения на отдельных участках не превышает 20 км/ч.
В Тулу вернулись традиционные пятничные пробки – согласно данным «Яндекса», общая дорожная обстановка в городе оценивается на 8 баллов из 10 возможных. Средняя скорость движения – не более 20 км/ч.
Заторы образовались как в центре – на улицах Советской, Рязанской, Оборонной, Староникитской, обоих проспектах, так и в других районах – на улицах Кирова, Ложевой, Октябрьской, на Демидовской плотине.
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