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Туляк снял на видео поворот не туда

Туляк снял на видео поворот не туда

По словам автора ролика, нарушитель ПДД еще и не пользовался поворотниками.

Пользователь Myslo Andrey71 прислал в редакцию видео, снятое регистратором его автомобиля. По словам автора, он проехал за красной Lada Kalina три перекрестка, и водитель того авто ни разу не включал поворотники.
 
«В итоге он уехал без поворотников на встречку (дорогу с односторонним движением)», — заключил Andrey71.
 

 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02 (WhatsApp и Viber круглосуточно). 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:32 +3
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