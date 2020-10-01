Туляк снял на видео поворот не туда

По словам автора ролика, нарушитель ПДД еще и не пользовался поворотниками.

Пользователь Myslo Andrey71 прислал в редакцию видео, снятое регистратором его автомобиля. По словам автора, он проехал за красной Lada Kalina три перекрестка, и водитель того авто ни разу не включал поворотники.

«В итоге он уехал без поворотников на встречку (дорогу с односторонним движением)», — заключил Andrey71.

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