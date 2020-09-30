Туляков приглашают на День пожилого человека. Возраст не помеха активной жизни!

День пожилого человека в Тульской области в новом формате: инструкторы по спорту, врачи, преподаватели английского и нейрографики.

Основной акцент праздника – активная позиция старшего поколения.

Смотреть целый день телевизор, сериалы, на лавочке сидеть? Нет, я так не могу! В восемь утра посмотрю новости и потом занимаюсь своими делами. Люблю, чтобы руки были чем-то заняты, вот поэтому и вяжу, из бисера плету, лоскутную технику тоже люблю – подушки ею украшаю, да много чего успеваю за день, – рассказывает пенсионерка Ольга Попинова.

Вязанием Ольга Васильевна занималась всю жизнь, а вот с бисероплетением познакомилась только в 2011 году: сломала шейку бедра и несколько месяцев вынуждена была сидеть дома. По журналам и книгам для рукодельниц изучала различные техники и схемы. Начинала с простых элементов, но за годы поднаторела, и теперь ей по плечу и сложные узоры, и жгуты, и фантазийное плетение. Всё это, возможно, быстро бы сошло на нет, но в работающем при центре соцобслуживания клубе она встретила единомышленников и стала членом клуба «Бисеринка». Работы Ольги Васильевны показывают на выставках, регулярно она получает грамоты и подарки за участие, что не может не радовать.



Ольга Попинова около десяти лет назад увлеклась бисероплетением

и теперь не представляет жизни без него.

Помимо клуба бисероплетения в центре, по словам Ольги Попиновой, есть много чего интересного и полезного: массаж, гимнастика, различные лекции, занятия с психологом, тематические встречи. О тренерах, которые занимаются с пожилыми людьми, Ольга Васильевна готова рассказывать часами.

– Никогда не поздно начать что-то новое. И возраст тут абсолютно не помеха. Я за то, чтобы проводить время активно и с пользой. Не могу понять тех, кто сидит на лавочке, – говорит Ольга Васильевна.

– Намного интереснее же встречаться с людьми, общаться, знакомиться. И в День пожилого человека, 1 октября, я тоже обязательно пойду на мероприятия, которые приготовил наш клуб. Это же возможность не только встретиться с едномышленниками, но и увидеть и послушать интересных людей из других городов, поучаствовать в их мастер-классах, узнать для себя что-то новое.

В Туле центральной площадкой для мероприятий по случаю Дня пожилого человека станет ремесленный двор «Добродей». Одна из приглашенных гостей – Лариса Романова, психолог, инструктор нейрографики. Она проведет мастер-класс по необычной и очень сейчас популярной технике рисования.

– В нейрографику я пришла в поиске новых методов работы. И осталась. Сейчас я являюсь членом Союза художников России, оставаясь при этом психологом. Нейрографика является универсальным инструментом для взаимодействия с самим собой, самопознания. Она помогает при реабилитации после инсультов и в профилактике возрастной деменции. Систематические занятия позволяют избавиться от комплексов, психологических травм, изменить блокирующие установки. Но даже одного занятия порой бывает достаточно, чтобы поднять настроение и попытаться справиться с психологическими трудностями.

Помимо рисования в «Добродее» можно будет посетить массу других интересных мероприятий. Тут каждый гость сможет выбрать занятие по душе.

Представители старшего поколения встретятся с инструкторами по спорту и танцам, врачами и специалистами по питанию, педагогами и мастерами-ремесленниками.

Лекции о противодействии мошенничеству, истории родного края, культуре сна и питания, английский – это далеко не полный перечень того, что приготовлено для всех участников.

Министерством труда и социальной защиты Тульской области сформирована общая программа мероприятий в каждом из 25 муниципальных образованиях. Всего 1 октября пожилые жители Тульской области смогут посетить порядка 300 мероприятий.

– Продвижение культуры активной жизни в пожилом возрасте во всех слоях населения – это возможность привить отношение к старости как возрасту мудрости и опыта, изменить стереотипный подход к «серебряному возрасту», – говорит Андрей Филиппов, министр труда и социальной защиты Тульской области.

Важно, что все активности разделяются по секторам и вмещают ограниченное количество человек, что принципиально важно в условиях сохранения угрозы распространения COVID-19. Именно поэтому проведение большинства локаций организовано на открытом воздухе. Все необходимые средства индивидуальной защиты будут доступны для участников мероприятия и находиться на всей территории ремесленного двора.

По итогам мероприятия будут определены наиболее востребованные локации для включения данных в программу проекта «Тульское долголетие». Проект реализуется по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина и объединяет в себе социальную поддержку, медицину, спорт, культуру, волонтерство. «Тульское долголетие» нацелено на расширение перечня социальных услуг для пожилых людей, чтобы дать им больше возможностей для самореализации.

С полным перечнем меро­приятий, включенных в программу празднования Международного дня пожилого человека, можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты Тульской области в разделе «Информация»: mintrud.tularegion.ru

Ремесленный двор «Добродей»

«Добродей» – это новая интерактивная площадка, которая сочетает в себе увлекательное путешествие в мир тульских традиций, полезный отдых и интересный досуг: история тульского края, мастер-классы, экскурсии и много других развлечений для детей и взрослых.

Адрес: 300028, Тула, ул. 9 Мая, 1 а, б.

Телефоны: +7 (4872) 35-25-00, +7 (953) 199-71-88.

E-mail: info@dobrodeytula.ru



