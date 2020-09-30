Тульские спортсмены-аутисты отправились в Евпаторию

Фото: ТРОО «Маленькая страна – Мы есть!»

Проект общественной организации «Маленькая страна – Мы есть!» под названием «Спорт для всех!» стал победителем конкурса на предоставление бюджетных грантов.

Проект «Спорт для всех!» стал победителем конкурсного отбора на предоставление бюджетных грантов. Специалистами Тульской региональной общественной организации «Маленькая страна – Мы есть!» была разработана программа с учетом особенностей каждого спортсмена. Участники проекта – люди с расстройствами аутистического спектра.

Они достаточно адаптированы, более десяти лет занимаются спортом и участвуют в соревнованиях для людей с инвалидностью и постоянно нуждаются в отработке навыков самостоятельности. Проект «Спорт для всех!», получивший грантовую поддержку правительства Тульской области, даст им такую возможность.

В связи с эпидемиологической обстановкой в Тульской области место реализации проекта было перенесено на Черноморское побережье. Впервые шесть молодых спортсменов из Тульской области с расстройством аутистического спектра в сопровождении специалистов и волонтеров 25 сентября отправились в Евпаторию, в Центр спорта «Эволюция».

Это одна из лучших площадок страны для параолимпийской подготовки и реабилитации инвалидов. У туляков появилась возможность в течение недели вплотную заняться спортом и оздоровиться, а также полноценно отдохнуть.