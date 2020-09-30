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В Туле временно перекроют подъезд к суворовскому училищу
Фото из архива MySlo

В Туле временно перекроют подъезд к суворовскому училищу

Там состоится торжественная церемония открытия памятной стелы.

На территории перед Тульским суворовским военным училищем Министерства обороны Российской Федерации пройдёт торжественная церемония открытия стелы памяти курсантов Подольских училищ, родившихся и живших в Тульской области.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия, в пятницу, 2 октября, в городе будут введены ограничения для транспорта:

  • с 00.00 до 14.00 – запрещена остановка и стоянка на съезде с ул. Рязанской к Тульскому суворовскому военному училищу,
  • с 11.00 до 14.00 – ограничено движение всех видов транспорта на том же участке.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:17 +1
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Место
Тулаулица РязанскаяТульское суворовское училище

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