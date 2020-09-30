В Туле временно перекроют подъезд к суворовскому училищу

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На территории перед Тульским суворовским военным училищем Министерства обороны Российской Федерации пройдёт торжественная церемония открытия стелы памяти курсантов Подольских училищ, родившихся и живших в Тульской области.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия, в пятницу, 2 октября, в городе будут введены ограничения для транспорта: