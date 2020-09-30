Фото из архива MySlo
В Туле временно перекроют подъезд к суворовскому училищу
Там состоится торжественная церемония открытия памятной стелы.
На территории перед Тульским суворовским военным училищем Министерства обороны Российской Федерации пройдёт торжественная церемония открытия стелы памяти курсантов Подольских училищ, родившихся и живших в Тульской области.
Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия, в пятницу, 2 октября, в городе будут введены ограничения для транспорта:
- с 00.00 до 14.00 – запрещена остановка и стоянка на съезде с ул. Рязанской к Тульскому суворовскому военному училищу,
- с 11.00 до 14.00 – ограничено движение всех видов транспорта на том же участке.
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