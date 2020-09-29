5G сможет выявлять больных COVID-19

Конференция прошла в Нижнем Новгороде на пилотной сети 5G Tele2. С использованием технологий машинного зрения комплекс отслеживал температуру, наличие масок у посетителей и соблюдение ими дистанции. Для работы сервиса были установлены тепловизоры, камеры наблюдения и мобильные видеотерминалы. В случае выявления нештатных ситуаций система автоматически присылала уведомления для принятия мер. Комплект оборудования, установленный на входе, за два первых дня работы форума измерил температуру посетителей 202,7 тысяч раз.

Алексей Телков, технический директор Tele2:

– Каждое новое поколение связи вносило изменения в повседневную жизнь, создавало новые рынки и модели потребления. Внедрение сетей 5G также повлияет на опыт взаимодействия пользователей с цифровым миром, начиная с повышения качества обычной связи и заканчивая появлением новых сервисов и мобильных возможностей. Пока на рынке доступно не так много рабочих сценариев применения 5G. Кейс, представленный на сети Tele2, может быть масштабирован, реализован в обычной жизни для каждого потребителя цифровых услуг и актуализирован с учетом главной задачи современности — борьбы с пандемией.

Пилотная зона сети 5G на ЦИПР – важный шаг на пути создания условий для запуска передовых услуг на базе сетей пятого поколения в России.

Технологии 5G станут основой для развития цифровой экономики страны в период восстановления после пандемии COVID-19.

Благодаря развитию 5G появятся новые услуги для всех отраслей – медицины, промышленного производства, ЖКХ, энергетики и общественного и грузового транспорта.