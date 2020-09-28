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В Куркинском районе осужден водитель, по вине которого погиб пассажир

В Куркинском районе осужден водитель, по вине которого погиб пассажир

В октябре прошлого года мужчина пьяным вылетел в кювет, после чего его машина опрокинулась.

В Куркинском районе 29-летний местный житель признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 23 октября прошлого года обвиняемый, будучи пьяным, не справился с управлением автомобиля, вылетел в кювет, после чего машина опрокинулась.
 
В результате аварии погиб пассажир автомобиля.
 
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.  
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:42 +2
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