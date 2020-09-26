Тулякам и гостям нашего города помогают волонтеры

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям, посвященным 874-й годовщине со дня образования города Тулы и 500-летию возведения Тульского кремля, Центр развития добровольческого движения молодежного многопрофильного центра «Родина» совместно с Ресурсным центром развития добровольчества ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи» организовали набор добровольцев на информационном портале https://dobro.ru/.

На призыв откликнулись сто волонтеров. Сегодня они задействованы на основных площадках празднования этих значимых событий — на Казанской набережной, площади Ленина и в Тульском кремле. Основные задачи волонтеров — встречать гостей праздника, измерять температуру, предлагать посетителям продезинфицировать руки, призывать соблюдать масочный режим. При необходимости будут выдаваться маски.

В Тульском кремле волонтеры не только отвечают за контроль на входных точках, но и за сканирование билетов и рассадку участников.

Администрация города Тулы выражает благодарность всем добровольцам за помощь в проведении праздничных мероприятий.