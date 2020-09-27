Дмитрий Миляев посетил интерактивные площадки на Казанской набережной

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Одной из центральных площадок праздника стала Казанская набережная.

Здесь развернулись мастер-классы по каллиграфии, изготовлению оберегов и тряпичных кукол, по созданию картин из цветного песка, фотовыставки и фотозоны. Для детей были организованы театрализованные викторины и квесты по исследованию Тульского кремля и его окрестностей.

На Казанской набережной каждый мог найти себе занятие по душе. А творческие коллективы удовлетворяли разные музыкальные вкусы слушателей.

Днем на набережной прошло казачье шоу «Рубка шашками», затем выступление ансамблей «Тульский хоровод», «Смородина», фолк-проекта «ЛаВерден», состоялся концерт фортепианной музыки «Сквозь поколения». Перед туляками выступил творческий дуэт Татьяны и Максима Розенбергер.

В программе вечерней сцены с 18.00 до 22.00 прошло фестивальные выступление музыкальных и театральных коллективов. Для удобства и безопасности зрителей перед сценой установили партер на 300 мест.

Дмитрий Миляев посетил мастер-классы, а также поприветствовал зрителей и участников фестиваля «Театральный дворик». В Туле прошел второй чемпионат живых скульптур, по результатам которого были выбраны три победителя. Они получили дипломы.

Глава администрации отметил, что фестивали, подобные «Театральному дворику», приносят радость и хорошее настроение, и такие начинания надо не только сохранять, но и развивать.

– Я рад приветствовать сегодня всех на Казанской набережной, на праздничных локациях. Любые традиции – праздничные, театральные, сценические, музыкальные – в нашем городе мы будем неизменно поддерживать, продолжать. Думаю, что от этого наша жизнь будет становиться только лучше, — отметил Дмитрий Миляев.