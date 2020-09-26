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Бабье лето заканчивается. Чего ждать от октября?
По информации Центра погоды «Фобос».

Бабье лето заканчивается. Чего ждать от октября?

Синоптики рассказали о погоде в Центральной России на второй месяц осени.

Сентябрь в европейской части страны выдался по-летнему теплым.
Теплая солнечная погода задержалась в Центральной России и в последние выходные сентября. Но теперь атлантический циклон попытается прервать этот комфортный период.
 
Уже в понедельник, 28 сентября, в Туле начнутся дожди, температурный режим вернется в рамки сентябрьского климата. Но затем антициклон вновь разгонит дождевые облака и температура повысится до +17…+18°.
 
По мнению синоптиков, довольно теплую погоду природа приготовила для жителей Центра России и в октябре. Например, в Москве и Тульской области вплоть до конца второй декады октября средняя температура ожидается существенно выше нормы, в отдельные дни отклонение может превышать даже 5°.
 
Но затем есть риск мощного арктического вторжения, и в конце месяца погода может перестроиться на зимний лад — почти на две недели раньше климатических сроков.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:40 +3
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