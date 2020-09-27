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44 ребенка потерялись во время праздничных мероприятий в Туле

44 ребенка потерялись во время праздничных мероприятий в Туле

Полиция Тульской области рассказала о том, как обеспечивала общественный порядок при проведении массовых мероприятий.

В Тульской области при проведении праздничных мероприятий охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали сотрудники полиции, также были задействованы сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и общественных формирований.

Начальник УМВД Сергей Галкин особое внимание уделил нарядам, дежурящим в центральной части Тулы, на территории Тульского кремля, Крестовоздвиженской площади, Казанской набережной и площади Ленина.

В местах проведения массовых мероприятий было зафиксировано 44 обращения граждан к сотрудникам полиции по факту потери детей.  Однако полицейские действовали оперативно, детей находили в течение нескольких минут и возвращали родителям.

В пресс-службе УМВД по Тульской области отметили, что общественный порядок и безопасность при проведении в Туле массовых мероприятий был обеспечен в полном объеме.

 

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