Что ждет гостей в тульском филиале Государственного исторического музея?

Новый музей на ул. Металлистов откроет свои двери для посетителей 27 сентября. Корреспонденты Myslo узнали, что происходит там сейчас.

Филиал в Туле – некий эксперимент для Государственного исторического музея, это первый региональный филиал ГИМа. Идея такого формата, по словам создателей, зрела давно: коллекция музея позволяет организовывать экспозиции не только в столице, но не было мест, отвечающих требованиям безопасности и условиям сохранности предметов.

Новый музей расположился в Музейном квартале на ул. Металлистов в особняке Белолипецких. Здание было передано ГИМу всего около года назад, а сейчас музей уже готовится к открытию.

Директор исторического музея Алексей Левыкин:

– У нас было мало времени на то, чтобы придумать концепцию, предложить художественные и экспозиционные решения. Но всё получилось. Тульский филиал будет представлять собой экспозиционно-выставочную площадку Государственного исторического музея. Это достойная площадка, на которой могут выставляться любые памятники из архива ГИМа. Помимо этого будет использоваться весь ресурс: на площадке и в здании музея будут проводиться просветительские мероприятия, работа с молодежью и детьми.

Мы хотели привнести частичку уникальности ГИМа, поэтому создали внутренний двор, напоминающий по форме и антуражу Красную площадь. Эта площадка тоже будет активно использоваться: в теплое время года тут будут проходить концерты, лекции и пр.

Что можно посмотреть в ГИМе?

Филиал ГИМа откроется выставкой «Реликвии и шедевры Исторического музея», посвященной 150-летию музея. Туляки увидят 268 экспонатов из 15 фондовых коллекций.

– Каждый памятник, который есть в экспозиции, сам по себе уникален и связан с историческими событиями нашей страны. Один из экспонатов, например, – это текст выступления Георгия Константиновича Жукова 24 июня 1945 года на Параде Победы в Москве, с его пометками, подчеркиваниями. По сути это обычный лист бумаги, но он несет огромную историческую ценность. Историческому музею его передал внук другого участника парада, который взял этот документ после выступления Жукова.

И таких историй масса. В Тулу мы привезли живопись выдающихся художников, один из древнейших памятников письма, датируемый XII веком.

Для туляков откроются два выставочных зала с экспонатами, связанными с событиями истории с III тысячелетия до н.э. до первой половины XX века. Это реликвии отечественной истории и культуры, а также шедевры изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

На выставке представлен фрагмент одной из берестяных грамот мальчика Онфима, обнаруженных в Новгороде, который свидетельствует не только о том, что береста использовалась для письма, но и говорит о высочайшей грамотности автора.

Есть здесь и уникальный документ – автограф Льва Николаевича Толстого в его записке о передаче в исторический музей двух арабских монет, найденных крестьянами.

Музей без ограничений

На первом этаже есть дополнительная выставка, которой еще не было в Туле. Это экспозиция для людей с ограниченными возможностями, экспонаты подписаны шрифтом Брайля, а еще их можно трогать руками. Помимо этого рядом установлен терминал с подробной экскурсией на языке жестов.

Открывает тактильную выставку модель идола – одного из уникальных памятников Галичского клада эпохи бронзы. Идол относится к шаманским атрибутам, которые помогали посреднику между миром живых и миром духов защищать людей от злых потусторонних сил. Далее представлена модель парадной секиры. Здесь же можно найти символы власти, медали, перстни, монеты, личные вещи в виде тактильных моделей. Завершается экспозиция портретом последнего российского императора Николая II, написанным Ильей Репиным в 1896 году.

Выставка уже готова?

Да. Экспозиция готова на 100%. А вот косметический ремонт в здании музея пока продолжается. Но работники уверяют: к открытию всё будет полностью готово. Туляков ждут комфортная входная зона, сувенирная лавка и кафе.

Какая экспозиция будет следующей?

Экспозиции в тульском филиале ГИМа будут меняться. Следующая выставка будет посвящена истории династии Романовых. Сейчас наши специалисты приступили к работе над ней. Туляки увидят фотографии, исторические документы, одежду, живопись, связанную со знаменитой семьей.

Как работает?

Понедельник, среда, четверг, воскресенье – с 12.00 до 17.00 (кассы – до 16.15);

– с 12.00 до 17.00 (кассы – до 16.15); пятница, суббота – с 12.00 до 21.00 (кассы – до 20.15);

– с 12.00 до 21.00 (кассы – до 20.15); вторник – выходной.

Сколько нужно заплатить?