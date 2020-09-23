Тула заняла четвёртое место по дороговизне арендного жилья среди регионов ЦФО

Фото: tula.cian.ru

Эксперты ЦИАН оценили самые дорогие апартаменты во всех регионах, кроме Москвы и Подмосковья.

Помимо столицы, стоимость месячной аренды жилья выше 100 тысяч рублей зафиксирован всего в шести регионах, а замыкает десятку самых дорогих городов Курск – трёхкомнатную квартиру с авторским ремонтом там можно снять за 60 тысяч рублей.

А вот на первом месте, как ни странно, расположилась малоизвестная деревня Вараксино (Тверская область). Трёхкомнатный номер площадью 85 кв. м., расположенный в курортном апарт-комплексе Radisson Residences Zavidovo на берегу реки Дойбица, обойдётся в 360 тысяч рублей в месяц.

На втором месте – Ярославль. Здесь можно за 150 тысяч рублей снять на месяц просторную двухуровневую квартиру площадью 280 кв. м. Первый уровень отдан под две спальни и студию гостиную, второй целиком выделен под рабочий кабинет. Расположенный в центре города дом построен в 1914 году.

В Воронеже за 135 тысяч в месяц вам предложат шикарную «трёшку» в 180 квадратов в самом центре, с премиальной отделкой и панорамными окнами, выходящими на водохранилище.

Тула расположилась на четвертой строчке рейтинга – квартира в доме на проспекте Ленина, построенном в 2007 году, обойдётся в 120 тысяч рублей в месяц. Площадь – 219 квадратов, допустима докупка мебели и перепланировка в соответствии с пожеланиями арендатора.