Каждое третье преступление в Тульской области - кража: как сделать свой дом недоступным для воров?

По статистике каждое третье преступление в Тульской области в 2020 году – это кража имущества: в январе–августе этого года на территории региона зарегистрировано 8387 преступлений, из них 2674 – кражи. Это меньше, чем за аналогичный период 2019 года на 5% - скорее всего, из-за коронавирусного карантина. Но от этого не легче тем, в чью квартиру залезли воры.

Надежда Пономарева - В нашем подъезде буквально за 2 недели случилось две квартирные кражи. Вроде и дверь металлическая с домофоном на подъезде, у всех железные двери. Но воры средь бела дня вынесли ценности – и никто ничего не видел. Видеонаблюдение по программе «Безопасный город» в нашем районе установлено, но двор большой, буквой П – наш подъезд оказался в «мертвой зоне». Да и вообще двух камер явно маловато. Дому всего 10 лет, раньше бы за это время соседи все друг про друга знали, а сейчас мало кто в курсе, как зовут соседа по лестничной площадке, - рассказывает Надежда, член совета МКД 112-Б по проспекту Ленина. – Мы срочно обсуждаем вопрос охраны подъезда и квартир, договорились с соседями не открывать дверь в подъезд посторонним, например, распространителям рекламных листовок.

По данным статистики УМВД по Тульской области, 20% всех краж в Туле и области - это кражи, совершенные с проникновением в жилище или иное помещение. 80% краж приходится на будний день, когда люди на работе. Хотя известны случаи, когда воры не боялись заходить в помещение ночью при спавших хозяевах. Обычно воры забирают деньги, драгоценности и дорогостоящую технику.

Игорь Евланичев - Кражи – трудно раскрываемое преступление. Воры сейчас грамотные пошли, работают в масках и перчатках, опознать их по записям видеонаблюдения практически невозможно. Кражи из коттеджей и квартир в МКД совершают, так сказать, более «квалифицированные» преступники, - рассказывает Игорь Евланичев, подполковник, начальник отдела уголовного розыска УМВД Тульской области. - Основной способ проникновения в квартиры и коттеджи - взлом замков. И неважно, какой сложности замок – 99% замков «профи» открывают на раз-два. Вот недавно случай был в Заречье. Хозяйка квартиры ушла в магазин на пару часов. Преступники вскрыли солидную дверь с замками повышенной секретности и вынесли деньги и драгоценности.

По словам Игоря Евланичева, на сегодняшний момент лучшая, если не единственная надежная защита жилища от воров – ставить квартиру или дом на охрану. Правда, жителям первых этажей опер посоветовал не пренебрегать решетками на окна.

Андрей Ярцев - Уезжая в отпуск, не «рекламируйте» свое отсутствие в соцсетях. Преступники часто работают по наводке. Чтобы не стать жертвой преступления, позаботьтесь о защите своего дома – поставьте квартиру на охрану, поставьте решетки на окна. А если уезжаете надолго, попросите родственников или соседей присмотреть за квартирой. Если же вы обнаружили в жилище признаки совершённого преступления, обязательно нужно принять меры для сохранения внутренней обстановки в первоначальном виде и незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию по телефонам 02 или 102, - говорит Андрей Ярцев, руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области.

Если деньги можно положить в банк, и быть уверенным в их сохранности, то кто гарантирует сохранность дорогостоящей бытовой техники, драгоценных украшений, вещей, находящихся в доме или квартире?! Сейчас у многих граждан есть свой бизнес (например, магазин, склад, офис продаж, офис по предоставлению услуг и пр.), где могут находиться оргтехника, товары на продажу, ценные бумаги и документы. И это имущество тоже требует защиты.

Алексей Артемов – Железные решетки и двери создают иллюзию защищенности – их легко вскрыть, сломать, особенно, если они бюджетные и не высокого качества. Наиболее оптимальное решение для частных лиц – для квартир в многоквартирных домах и коттеджей, для офисов, складов, магазинов – пультовая охрана. Ее суть – в установке технических средств охраны, выведении сигнала на центральный пульт охраны и мониторинге ситуации. В случае срабатывания системы на место выезжает группа быстрого реагирования, - говорит Алексей Артемов, генеральный директор одного из старейших предприятий Тульской области, специализирующихся на предоставлении услуг по безопасности – Охранного холдинга «БАРС».

По словам Алексея Артемова, защита квартиры или дома от проникновения преступников – это не только сохранение материальных ценностей семьи. Это нечто большее – сохранение психологического спокойствия, ощущения личной безопасности «мой дом – моя крепость».

Современные технические средства охраны не занимают много места, позволяют контролировать ситуацию круглосуточно и вполне доступны по стоимости: интеллектуальное передающее устройство с 2 сим-картами (обычно используются два разных провайдера для надежности сигнала связи) – около 8 тысяч рублей, несколько сигнальных датчиков по 500 рублей каждый, плюс стоимость работ по установке оборудования и абонентская плата около от 400 (за квартиру) до 1000 (за коттедж) рублей в месяц.

Как работает такая система? При срабатывании охранной сигнализации информация поступает на пульт охраны. На место немедленно выезжает группа быстрого реагирования. Время в пути, конечно, зависит от удаленности объекта охраны и от дорожной обстановки. Но в среднем по городу это 5-7 минут. Как утверждают эксперты, в квартиры и дома под охраной в 90% случаев воры не полезут.

Преимущества пультовой охраны очевидны: влияние «человеческого фактора» минимально - отслеживание всех действий в момент постановки под охрану выполняется с помощью средств технической защиты в автоматическом режиме. Код доступа к системе защиты имеет ограниченный круг лиц. Можно поставить под защиту конкретные секции помещения, выбрать удобный режим, например, «ночной» (актуально для офисов) и установить датчики под различные внешние факторы (дым, вода, звук бьющегося стекла, вибрация, движение и т.д.).

Для защиты общедомового имущества МКД, автотранспорта на подземных или придомовых паркингах, коммуникаций, пресечения противоправных действий, аварийных ситуаций охранные предприятия по заказу собственников могут сформировать схемы полноценного мониторинга всей территории.

К выбору компании, которая будет охранять вас и ваше имущество, нужно подойти ответственно. В Туле и области зарегистрировано около 170 охранных организаций. Выбирая компанию, проверьте:

• лицензии охранного предприятия и его сотрудников. Документы должны быть с актуальным сроком действия и территориальностью, на которой разрешается осуществлять охранную деятельность.

• репутацию организации. Смотрите официальный сайт и список клиентов, которые пользуются услугами компании, читайте отзывы о ней в интернете.

• время работы на рынке охранных услуг. Считается, что срок деятельности более 10 лет – гарантия стабильности.

• техническую базу компании. В распоряжении экипажа группы быстрого реагирования должны быть служебное оружие, средства индивидуальной защиты, спецсредства и специальная экипировка, автомобиль с системой GPS мониторинга, видеорегистраторы с системой онлайн фиксации передвижения, мобильная радиосвязь. Конечно, лучше, если у компании будет несколько автомобилей групп быстрого реагирования – это гарантия быстрого реагирования при одновременном поступлении нескольких вызовов от разных клиентов.



