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В Туле пройдет неделя открытой науки – фестиваль «Just science!»

В Туле пройдет неделя открытой науки – фестиваль «Just science!»

С 1 по 4 октября фестиваль состоится при поддержке Фонда президентских грантов, регионального правительства и ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Цель фестиваля — показать, что наука — это интересно, популяризировать ее среди жителей нашего города. Зрителей ждет насыщенная просветительская программа на нескольких городских площадках:

  • VI Всероссийский поединок молодых ученых «Science Slam» («Concert Hall»);
  • анти-конференция исследователей и активных горожан в формате «BarCamp» (университетская «Точка кипения ТГПУ им. Л.Н. Толстого»);
  • всероссийская командная интеллектуальная игра «Science Quiz» и открытый лекторий (кластер «Октава»);
  • кинолекторий (КЦ «Типография»);
  • мастер-классы, презентации, митапы и деловые игры.

Все мероприятия бесплатны и рассчитаны на аудиторию 16+.

Официальный сайт проекта – just-science.ru.

Группы в социальных сетях: ВКонтактеИнстаграмФейсбук.

 
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