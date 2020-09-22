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В Кимовском районе нашли захоронение казненных фашистами солдат
Фото предоставлено Михаилом Булдаковым.

В Кимовском районе нашли захоронение казненных фашистами солдат

По предварительным данным, это красноармейцы, которые были в плену у немцев.

В Кимовском районе обнаружили захоронение советских солдат. Как сообщают поисковики отряда «Штурм», вероятнее всего это воины, взятые в плен немцами при выходе из окружения подразделений 239-й «Сибирской» Стрелковой дивизии и, впоследствии, казненных. Такие выводы сделаны после рассказов местных жителей и проведенных архивных исследований.

- 21 сентября были извлечены останки 12 красноармейцев и обнаружены останки еще, как минимум, трех бойцов, — рассказал Myslo командир поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

Работы на указанном участке ведутся с 17 сентября. На данный момент найдены останки 17 солдат.

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