Туляки, 10-летней Софии Гридиной нужна ваша помощь!

«Здравствуйте, уважаемые благотворители!

Мы с женой много лет боремся за здоровую жизнь нашей дочери Гридиной Софии. За это время наша крошка перенесла три полостных операции, пять зондирований с вмешательством на сердце, и именно благодаря вам и неравнодушным людям мы смогли преодолеть этот нелёгкий отрезок пути. Следующий шаг мы не сможем сделать без вашей поддержки и помощи! Обследование, которое София должна была пройти в Берлине в июне этого года, не состоялось в связи со сложившейся в мире ситуацией. Мы искали выход…

И буквально недавно выпала возможность обследоваться у специалистов из Швейцарии, и они подтвердили необходимость в ближайшее 6 месяцев провести операцию по реконструкции аортального клапана либо его полной замене.

Специалисты Университетской клиники Женевы уже выставили счет на полостную операцию. Точная дата будет назначена только после полной оплаты счета.

Стоимость операции – 85 262 швейцарских франка, а помимо это еще расходы на перелет и проживание. Просто огромная сумма для нас!

София понимает, что ей предстоит, но спокойно рассуждает об операции и строит планы на будущее. Она ученица 3-го класса и в этом году поступила в музыкальную школу. В новом учебном году продолжит заниматься немецким языком индивидуально — она уже сама читает и знает много слов. А в свободное время доченька играет, лепит и гуляет с братом и друзьями.

Мы искренне благодарны всем и каждому, кто принял участие в судьбе нашей дочери. Мы надеемся и просим поддержать Софию и сейчас!

С уважением, Гридин Алексей».

Реквизиты для оказания помощи и контакты:

Карта Сбербанк 5469 6600 1234 5330

Карта ВТБ24 5368 2900 4657 2782

раздел платежи и переводы «БФ София»

по реквизитам: Благотворительный фонд «София»

ИНН организации: 7118017763

КПП организации: 711801001

ОГРН организации: 1167154058983

Номер счета: 40703810966000000475

Банк получателя: Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк

БИК банка: 047003608

Кор. счет Банка: 30101810300000000608

Назначение платежа: благотворительное пожертвование

Более подробную информацию можно узнать по телефону БФ «София»:

+7 (960) 601-83-04 (WhatsApp/Viber) Гридин Алексей.