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Тулячка отправилась в магазин и лишилась ноутбука

Тулячка отправилась в магазин и лишилась ноутбука

Оставила его в камере хранения, а оттуда его украли.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратилась 47-летняя женщина — у нее украли ноутбук, оставленный в ячейке камеры хранения одного из магазинов.

Стражи порядка смогли быстро выяснить личность подозреваемой. Ею оказалась 48-летняя безработная женщина.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:20 +4
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