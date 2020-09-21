Тулячка отправилась в магазин и лишилась ноутбука

Оставила его в камере хранения, а оттуда его украли.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратилась 47-летняя женщина — у нее украли ноутбук, оставленный в ячейке камеры хранения одного из магазинов.

Стражи порядка смогли быстро выяснить личность подозреваемой. Ею оказалась 48-летняя безработная женщина.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».