На пожаре в пятиэтажке на ул. Седова огнеборцы спасли трёх человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В одной из квартир на втором этаже сгорела кухня. На месте работали 20 сотрудников регионального ГУ МЧС России.

В 12.51 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре на втором этаже пятиэтажного дома на ул. Седова.

На место выехали пять пожарных расчётов и автолестница. Они добрались до адреса за пять минут, ещё 11 ушло на ликвидацию возгорания. Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-4 с верхних этажей по лестничному маршу были спасены три человека, никто не пострадал.

В результате происшествия в кухне площадью 9 квадратных метров обгорели две стены на площади 12 квадратных метров, обгорела мебель, закоптился потолок по всей квартире. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 6 единиц техники.