новости
новости
Регистрация
На пожаре в пятиэтажке на ул. Седова огнеборцы спасли трёх человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На пожаре в пятиэтажке на ул. Седова огнеборцы спасли трёх человек

В одной из квартир на втором этаже сгорела кухня. На месте работали 20 сотрудников регионального ГУ МЧС России.

В 12.51 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре на втором этаже пятиэтажного дома на ул. Седова.

На место выехали пять пожарных расчётов и автолестница. Они добрались до адреса за пять минут, ещё 11 ушло на ликвидацию возгорания. Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-4 с верхних этажей по лестничному маршу были спасены три человека, никто не пострадал.

В результате происшествия в кухне площадью 9 квадратных метров обгорели две стены на площади 12 квадратных метров, обгорела мебель, закоптился потолок по всей квартире. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 6 единиц техники.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:07 +3
Другие статьи по темам
Событие
пожарвозгораниепожар в квартиреГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тулаулица Седова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульских мам приглашают на кастинг конкурса «Миссис Тула-2020»
Тульских мам приглашают на кастинг конкурса «Миссис Тула-2020»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.