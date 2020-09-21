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Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Ростов»

Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Ростов»

Игра состоится 27 сентября в 14.00 на Центральном стадионе.

Стартовала продажа билетов на матч 9-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ростов». Их можно приобрести онлайн на сайте оружейников или на Центральном стадионе.

Время работы касс: 21−26 сентября с 13.00 до 19.00. В день матча билеты там продаваться не будут.

На трибунах болельщики обязаны находиться в масках и перчатках во время всего матча. Зрителей разместят с учетом требований социальной дистанции.

Перед игрой у болельщиков бесконтактным способом измерят температуру тела. Туляков просят прийти на стадион заранее.

Отметим, что сегодня на общем собрании клубов РПЛ было принято решение, что гостевые болельщики смогут посещать матчи чемпионата России. Квота составит 5% от билетной программы каждого из клубов.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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