«Чинить нельзя выбрасывать»: в Туле вновь откроется ремонтное кафе

Из ремонтной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать» посетители возьмут с собой домой не только свою отремонтированную вещь, но и ценные знания о ремонте.

Repair Café (ремонтное кафе) – это пространство, где собираются люди, которые умеют чинить вещи, и те, у кого что-то сломалось. Первое Repair Café было организовано 18 октября 2009 года в Амстердаме. Сейчас насчитывается более 1500 ремонтных кафе в 33 странах мира.

И вот уже второй раз за сентябрь в Туле пройдет ремонтная мастерская «Чинить нельзя выбрасывать».

Здесь можно будет подшить брюки, юбку и др.; подобрать и поставить заплатки; обработать край оверлоком; подшить шторы и пришить шторную ленту; поставить заклепки, кнопки и пуговицы на джинсы; применить простую или перфорированную резинку; укоротить ремень и пробить в нем дырки; подскрасить и подклеить обувь; сделать простой ремонт аксессуаров; отремонтировать книги; подклеить ткань, кожу и многое другое — клей у нас в ассортименте; получить новые навыки ремонта; проконсультироваться у профессионалов; привести детей, чтобы их научили легкому ремонту.

Всё абсолютно бесплатно!

Из ремонтной мастерской «Чинить нельзя выбрасывать» посетители возьмут с собой домой не только свою отремонтированную вещь, но и ценные знания о ремонте.

Проект «Чинить нельзя выбрасывать», с одной стороны, призван показать, как можно оптимизировать расходы на детскую одежду обувь, сократив расходы на их починку в ателье, научив мелкому ремонту самостоятельно. С другой — популяризует идею потребления zero wast (нулевое потребление). Ведь многие вещи могут получить вторую жизнь, а не отправиться на мусорный полигон.

А если вы умеете шить, вязать, чинить, переделывать одежду или просто хотите быть полезным в подготовке мероприятия — можете принять участие. Заполняйте анкету и присоединяйтесь к нам!

Тульский областной центр молодежи

(ул. Демонстрации, д. 134. Тел. +7 (903) 844-44-29

27 сентября с 11:00 до 15:00

Вся подробная информация в группе: vk.com/tochka_remonta71

Ремонтная мастерская «Чинить нельзя выбрасывать» пройдет в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими нормами и рекомендациями.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Регистрация волонтеров-умельцев на ремонтную мастерскую.