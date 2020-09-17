Какие улицы Тулы будут обесточены 18 сентября

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. К. Маркса, 1,

Демидовская плотина, 2, 4, 6,

ул. Октябрьская, 60, 64, 64-а,

ул. М. Горького, 5,

ул. Демидовская, 115, 68,

ул. Свободы, 37 к. 1, 37 к. 2, 37 к. 3,

ул. Л. Толстого, 122,

ул. Лейтейзена, 4, 2,

ул. Коминтерна, 24-а, 27,

ул. Сойфера, 16,

Красноармейский пр-т, 16,

ул. Станиславского, 8-а, 10-а,

ул. Столетова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18,

Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10,

ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а,

ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,

ул. Громова, 69,

л. Санаторная, 56,

ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.), 43, 45, 47,

Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.),

ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.),

10-й пр-д, 42-б, 42-в,

11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,

12-й пр-д, 23-57 (нечётн.), 24-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,

13-й пр-д, 23-51,

п. Косая Гора: Орловское ш., 86-146 (чётн.).