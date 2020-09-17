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Какие улицы Тулы будут обесточены 18 сентября

Какие улицы Тулы будут обесточены 18 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. К. Маркса, 1,
  • Демидовская плотина, 2, 4, 6,
  • ул. Октябрьская, 60, 64, 64-а,
  • ул. М. Горького, 5,
  • ул. Демидовская, 115, 68,
  • ул. Свободы, 37 к. 1, 37 к. 2, 37 к. 3,
  • ул. Л. Толстого, 122,
  • ул. Лейтейзена, 4, 2,
  • ул. Коминтерна, 24-а, 27,
  • ул. Сойфера, 16,
  • Красноармейский пр-т, 16,
  • ул. Станиславского, 8-а, 10-а,
  • ул. Столетова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18,
  • Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
  • ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а,
  • ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,
  • ул. Громова, 69,
  • л. Санаторная, 56,
  • ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.), 43, 45, 47,
  • Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,
  • 12-й пр-д, 23-57 (нечётн.), 24-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
  • 13-й пр-д, 23-51,
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 86-146 (чётн.).
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