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В России продлён срок пополнения анонимных электронных кошельков для транспортных карт

В России продлён срок пополнения анонимных электронных кошельков для транспортных карт

Предполагалось, что соответствующий запрет вступит в силу с 1 октября, но его введение отложили на полгода.

Банк России решил продлить срок, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за проведение таких операций до 1 апреля 2021 года. Ранее этот период ограничивался 1 октября 2020 года.

Таким образом, у операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону «О национальной платежной системе» и продолжить оказывать гражданам услугу по пополнению транспортных карт наличными.

В августе этого года в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных электронных кошельков, выпущенных под транспортные карты. При этом запрет не коснулся большинства действующих карт, которые выпускаются транспортными организациями или пополняются через них.

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