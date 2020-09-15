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В Пролетарском районе Тулы 16 сентября не будет холодной воды

В Пролетарском районе Тулы 16 сентября не будет холодной воды

Это связано с плановыми работами. На время их проведения будет организована раздача питьевой и технической воды.

В среду, 16 сентября с 8.00 в Пролетарском округе Тулы отключат холодную воду. В Новомедвенском, мкр. Водный, п. Комарки, ЖК «Молодежный», СНТ «Водник», п. Молодежный будет пониженное давление холодного водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты «Тулагорводоканала» врежут новый участок водовода диаметром 900 мм на Медвенско-Осетровском водозаборе. Воды не будет до окончания работ.

 

Для жителей Пролетарского округа будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды.

Выдача питьевой воды (в киосках «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья») с 8.00 до 20.00:

  • ул. Степанова, 29 (киоск 5),
  • ул. Марата, 24-б (киоск 4),
  • ул. Кирова, 14 (киоск 62),
  • ул. Кирова, 32 (киоск 66),
  • ул. Кутузова, 15 (киоск 57),
  • ул. Металлургов, 60 (киоск 64),
  • ул. Металлургов, 1-Б (киоск 3).

Выдача питьевой воды из машины «Губернский колодезь» с 8.00 до 20.00:

  • ул. Пролетарская, 22-а, ТЦ «Рио» – с 8.00 по 10.45,
  • ул. Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский» – с 11.15 по 13.45,
  • ул. Кутузова, 13, ТЦ «Кировский» – с 14.15 по 16.45,
  •  ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург» – с 17.15 по 20.00.

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 8.00 до 21.00:

  • ул. Пролетарская, 22-а, ТЦ «Рио»,
  • ул. Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский»,
  • ул. Металлургов, 22, ДК «Металлург»,
  • ул. Кутузова, 13, ТЦ «Кировский»,
  • ул. Бондаренко, 23 (рядом с хоккейной коробкой).
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