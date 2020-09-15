В Пролетарском районе Тулы 16 сентября не будет холодной воды
Это связано с плановыми работами. На время их проведения будет организована раздача питьевой и технической воды.
В среду, 16 сентября с 8.00 в Пролетарском округе Тулы отключат холодную воду. В Новомедвенском, мкр. Водный, п. Комарки,
Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты «Тулагорводоканала» врежут новый участок водовода диаметром 900 мм на Медвенско-Осетровском водозаборе. Воды не будет до окончания работ.
Для жителей Пролетарского округа будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды.
Выдача питьевой воды (в киосках «Губернский колодезь» ООО «Ключ Здоровья») с 8.00 до 20.00:
- ул. Степанова, 29 (киоск 5),
- ул. Марата, 24-б (киоск 4),
- ул. Кирова, 14 (киоск 62),
- ул. Кирова, 32 (киоск 66),
- ул. Кутузова, 15 (киоск 57),
- ул. Металлургов, 60 (киоск 64),
- ул. Металлургов, 1-Б (киоск 3).
Выдача питьевой воды из машины «Губернский колодезь» с 8.00 до 20.00:
- ул. Пролетарская, 22-а, ТЦ «Рио» – с 8.00 по 10.45,
- ул. Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский» – с 11.15 по 13.45,
- ул. Кутузова, 13, ТЦ «Кировский» – с 14.15 по 16.45,
- ул. Металлургов, 22 ДК «Металлург» – с 17.15 по 20.00.
Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 8.00 до 21.00:
- ул. Пролетарская, 22-а, ТЦ «Рио»,
- ул. Ложевая, 125-а, ТЦ «Пролетарский»,
- ул. Металлургов, 22, ДК «Металлург»,
- ул. Кутузова, 13, ТЦ «Кировский»,
- ул. Бондаренко, 23 (рядом с хоккейной коробкой).