Акция «Сохраним лес»: в Тульской области высадят 20 тысяч деревьев и кустарников

Фото из архива MySlo

Во вторник, 15 сентября, Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес». Она проводится в рамках нацпроекта «Экология».

На территории мемориала героям Великой Отечественной войны в деревне Вишенки Заокского района местные жители, сотрудники минприроды региона и активисты ОНФ высадили 75 саженцев деревьев.

Всего в рамках акции в области планируется высадить около 20 тысяч штук сеянцев и саженцев различных пород деревьев и кустарников.