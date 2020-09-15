Фото из архива MySlo
Акция «Сохраним лес»: в Тульской области высадят 20 тысяч деревьев и кустарников
Мероприятие стартовало в деревне Вишенки Заокского района.
Во вторник, 15 сентября, Тульская область присоединилась к Всероссийской акции «Сохраним лес». Она проводится в рамках нацпроекта «Экология».
На территории мемориала героям Великой Отечественной войны в деревне Вишенки Заокского района местные жители, сотрудники минприроды региона и активисты ОНФ высадили 75 саженцев деревьев.
Всего в рамках акции в области планируется высадить около 20 тысяч штук сеянцев и саженцев различных пород деревьев и кустарников.
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