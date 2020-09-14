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В Тульской области утвердили сумму прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год

В Тульской области утвердили сумму прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год

Соответствующий региональный закон подписал губернатор Алексей Дюмин.

Закон определяет минимальный размер денежного обеспечения неработающих пенсионеров на следующий год. В 2021 году сумма прожиточного минимума для этой категории жителей Тульской области составит 9489 рублей.

Федеральная доплата будет осуществляться Пенсионным фондом РФ, если общая сумма денежных доходов пенсионера не превышает величины регионального прожиточного минимума пенсионера. 

 

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вчера, в 23:03 −3
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