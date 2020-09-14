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В Тульской области от гриппа привито почти 100 тысяч человек

В Тульской области от гриппа привито почти 100 тысяч человек

Такие данные приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

В области продолжается прививочная кампания против гриппа. Она стартовала 2 сентября. За неполные две недели вакцинацию прошли 96307 человек – 6,6% от численности населения.

За счет средств федерального бюджета в Тульскую область проступило 54007 доз противогриппозной детской вакцины «Совигрипп» (39% от заявки), а также 220620 доз взрослой вакцины (37% от заявки).

Дополнительно за счет областного бюджета закуплено 10540 доз противогриппозной вакцины «Совигрипп». Ещё 1076 доз закупил фонд «Перспектива».

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ относительно благополучная, за неделю зарегистрировано 4625 случаев ОРВИ – на 18,9% ниже эпидпорога. Отмечается циркуляция вирусов не гриппозной этиологии (парагрипп, риновирус).

В первую очередь вакцину получают люди из группы риска. В частности, вакцинацию уже прошли более 13 тысяч работников образовательных учреждений.

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