Фото: vk.com/isamovartula
На ул. Максима Горького в Туле провалился асфальт
Яма образовалась на пересечении с ул. Герцена.
Очевидцы сообщают о том, что на пересечении ул. Максима Горького и ул. Герцена в Туле провалился асфальт. Образовавшаяся яма около двух десятков сантиметров в глубину и примерно такого же диаметра.
Выставленный дорожный знак кто-то сбил, поэтому провал может стать причиной ДТП. Соблюдайте осторожность во время проезда по этому участку дороги.
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