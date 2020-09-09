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На ул. Максима Горького в Туле провалился асфальт
Фото: vk.com/isamovartula

На ул. Максима Горького в Туле провалился асфальт

Яма образовалась на пересечении с ул. Герцена.

Очевидцы сообщают о том, что на пересечении ул. Максима Горького и ул. Герцена в Туле провалился асфальт. Образовавшаяся яма около двух десятков сантиметров в глубину и примерно такого же диаметра.
 
 
Выставленный дорожный знак кто-то сбил, поэтому провал может стать причиной ДТП. Соблюдайте осторожность во время проезда по этому участку дороги.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:38 +5
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