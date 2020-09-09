На ул. Максима Горького в Туле провалился асфальт

Фото: vk.com/isamovartula

Очевидцы сообщают о том, что на пересечении ул. Максима Горького и ул. Герцена в Туле провалился асфальт. Образовавшаяся яма около двух десятков сантиметров в глубину и примерно такого же диаметра.

Выставленный дорожный знак кто-то сбил, поэтому провал может стать причиной ДТП. Соблюдайте осторожность во время проезда по этому участку дороги.