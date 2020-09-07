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Снятие карантинных ограничений: в Туле открыты клубы, караоке и детские игровые комнаты

Снятие карантинных ограничений: в Туле открыты клубы, караоке и детские игровые комнаты

Порядок ношения масок в школах, техникумах, вузах, на концертах, в театрах, в спортивных учреждениях определяется требованиями Роспотребнадзора.

7 сентября губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

С 7 сентября в регионе разрешено:

  • проведение деловых, зрелищных и культурных мероприятий. Открываются ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты;
  • возобновляют деятельность полустационарные отделения соцобслуживания для пожилых людей и инвалидов;

  • снято ограничение численности участников официальных мероприятий, проводимых органами власти.

Но если организатором мероприятия выступают не органы власти, то количество участников по-прежнему ограничено 50 посетителями. Меры действуют до 30 сентября. 

Порядок ношения масок в школах, техникумах, вузах, на концертах, в театрах, в спортивных учреждениях определяется требованиями Роспотребнадзора.

Услуги в МФЦ оказываются преимущественно по предварительной записи.

Работа всех организаций допускается при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

С полным текстом изменений в Указе можно ознакомиться по ссылке.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:58 −2
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