Снятие карантинных ограничений: в Туле открыты клубы, караоке и детские игровые комнаты

Порядок ношения масок в школах, техникумах, вузах, на концертах, в театрах, в спортивных учреждениях определяется требованиями Роспотребнадзора.

7 сентября губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

С 7 сентября в регионе разрешено:

проведение деловых, зрелищных и культурных мероприятий. Открываются ночные клубы, караоке и детские игровые комнаты;

возобновляют деятельность полустационарные отделения соцобслуживания для пожилых людей и инвалидов;

снято ограничение численности участников официальных мероприятий, проводимых органами власти.

Но если организатором мероприятия выступают не органы власти, то количество участников по-прежнему ограничено 50 посетителями. Меры действуют до 30 сентября.

Порядок ношения масок в школах, техникумах, вузах, на концертах, в театрах, в спортивных учреждениях определяется требованиями Роспотребнадзора.

Услуги в МФЦ оказываются преимущественно по предварительной записи.

Работа всех организаций допускается при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

С полным текстом изменений в Указе можно ознакомиться по ссылке.