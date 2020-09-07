Туляки стали активнее прививаться от гриппа

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

За два дня передвижной прививочный кабинет посетили 417 человек.

В выходные, 5 и 6 сентября, с 10 до 15 часов, возле торгового центра «Макси» работал передвижной медицинский комплекс, в котором все желающие могли привиться от гриппа. За два дня вакцинацию прошли 417 человек.

Перед прививкой каждого пациента осматривал врач, уточнял самочувствие и измерял температуру. В комплексе регулярно проводилась дезинфекция, врачи и посетители находились в масках.

– За выходные мы привили от гриппа рекордное количество туляков. Для сравнения, осенью прошлого года за все время работы медкомплекса прививки получили более 600 человек. В этом году только за два дня работы – больше 400, – отметила заместитель министра здравоохранения Тульской области Светлана Киреева.

Мобильный комплекс будет работать возле ТРЦ «Макси» каждые выходные до 11 октября. Также прививку можно сделать в любой поликлинике, обратившись к участковому терапевту.