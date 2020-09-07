В Новомосковске на ремонт закроют отделение МФЦ

С 21 сентября отделение МФЦ в г. Новомосковске по ул. Московская, д. 7 будет закрыто на ремонт. Отделение перепрофилируют под федеральный бренд «Мои документы». Зона ресепшен увеличится, появится общественная приемная, также будет расширена зона самостоятельного получения госуслуг через гостевые компьютеры.

Чтобы во время ремонта отделения новомосковцы могли получать необходимые им услуги, окна приема временно перенесены на другие площадки:

в МФЦ мкр. Сокольники (ул. Ленина, 4, каб. 5) с 7 сентября добавится дополнительное рабочее место. График работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00,

подразделение МФЦ для бизнеса (ул. Московская, д. 10-А) с 14 сентября откроет новое окно,

отделение МФЦ в доме №9/1 по ул. Генерала Белова с 14 сентября увеличит штат специалистов и дополнительно откроет 5 окон приема. Здесь же все желающие смогут получить дополнительные юридические и другие сопутствующие услуги,

подразделение в селе Гремячее (ул. Новики, д. 22), начнет работать по новому графику работы: пн-чт 9.00-18.00, пт 9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00.

С 19 сентября готовые документы можно будет получить в отделении на ул. Генерала Белова. Записаться на прием во все точки МФЦ в Новомосковске можно на сайте, а также по телефону горячей линии: 8(800)450-00-71.