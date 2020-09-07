Под Тулой 20-летний рецидивист пошёл на разбой, потому что у него сломался угнанный автомобиль

В Тульской области полицейские задержали подозреваемого в разбое. К одному из водителей, остановившемуся ранним утром на дороге под Тулой, обратился неизвестный. Он рассказал, что у него сломалась машина, и попросил довезти до места назначения. Водитель ехал в Тулу, а «пассажиру» нужно было попасть в Алексин.

Получив отказ, злоумышленник вытащил нож и, угрожая мужчине, потребовал изменить маршрут. Автомобилист смог выбраться из салона, вытащив ключи из замка зажигания. Хозяин автомобиля сразу же обратился в полицию, а злоумышленник скрылся.

Располагая приметами преступника, полицейские проверяли ближайшие лесопосадки и населённые пункты. В результате нападавшего удалось обнаружить и задержать – им оказался 20-летний неработающий ранее судимый житель Алексина.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области отметили, что в тот же день задержанный угнал в Алексине «Опель», на котором решил добраться до Тулы, но автомобиль сломался. Вернуться домой парень решил на чужой машине. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям 162 и 166 УК РФ.