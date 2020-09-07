Тамара Гвердцители выступит для туляков

Певица порадует своих многочисленных поклонников программой «По небу босиком». Каждый сможет услышать и легендарные хиты, и авторские премьеры в исполнении несравненной Тамары Гвердцители.

Выступление проходит в рамках большого гастрольного тура по городам России, странам Европы, США, Израилю после того, как певица представила свое новое шоу в Кремле.



Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам: