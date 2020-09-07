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Тамара Гвердцители выступит для туляков

Тамара Гвердцители выступит для туляков

6 декабря на сцене Городского концертного зала состоится концерт народной артистки России Тамары Гвердцители.

Певица порадует своих многочисленных поклонников программой «По небу босиком». Каждый сможет услышать и легендарные хиты, и авторские премьеры в исполнении несравненной Тамары Гвердцители.

Выступление проходит в рамках большого гастрольного тура по городам России, странам Европы, США, Израилю после того, как певица представила свое новое шоу в Кремле.
 

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  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
    Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
    Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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    Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 15:20 0
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