Тамара Гвердцители выступит для туляков
6 декабря на сцене Городского концертного зала состоится концерт народной артистки России Тамары Гвердцители.
Певица порадует своих многочисленных поклонников программой «По небу босиком». Каждый сможет услышать и легендарные хиты, и авторские премьеры в исполнении несравненной Тамары Гвердцители.
Выступление проходит в рамках большого гастрольного тура по городам России, странам Европы, США, Израилю после того, как певица представила свое новое шоу в Кремле.
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